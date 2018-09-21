Из Челябинска перестали вывозить мусор. Профильные компании говорят, что это слишком дорого

Почти неделю из челябинских дворов не вывозят мусор. Отходы человеческой жизнедеятельности в целлофановых пакетах скапливаются вокруг контейнеров, но коммунальные службы ничего не предпринимают.

«Свалка у нашего дома прогрессирует на глазах, — рассказала «Новой газете» жительница Металлургического района Челябинска Светлана Челнокова. — В среду забились контейнеры, в четверг рядом с ними появились первые ряды мусорных пакетов, а сегодня высота наваленных пакетов составляет уже половину от высоты баков — чуть меньше метра».

Мусор не вывозят по всему городу. В социальных сетях горожане выкладывают фотографии переполненных контейнерных площадок.

«К нам на «горячую линию» поступило более 700 жалоб. Люди рассказывают, что на улицах из-за гниющего мусора появились крысы. Кроме того, некоторые граждане, занимающиеся бродяжничеством, начинают жечь мусор, — говорит руководитель экологического движения «Антисмог» Евгений Маленкин. — Все жалобы мы передали в прокуратуру. И прокуратура уже потребовала от городских властей решить проблему с вывозом отходов».

По словам Маленкина, проблемы с вывозом мусора начались после того, как в Челябинске закрыли городскую свалку. Решение о ее закрытии было принято 11 сентября.

«Свалка находилась прямо в черте города и ужасно вредила экологии: до 30% вредных выбросов — метана, бензпирена, формальдегида — приходилось на нее. И вот 11 сентября ее закрыли. Вместо городской свалки мусор должны были везти на временный полигон в Полетаево, это 50 километров от Челябинска. Но ответственное за вывоз мусора муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр» внезапно заявило, что не будет этого делать, так как ездить лишние 50 километров в одну сторону — невыгодно».

Представители «ГорЭкоЦентра» в разговоре с корреспондентом «Новой» заявили, что вывозить мусор их компания продолжает, но делать это в полном объеме работники не успевают.

«В связи с тем, что городская свалка была закрыта, увеличилось плечо вывоза отходов. Добираться до городской свалки было намного ближе, чем до полигона в Полетаево. Теперь добираться дальше, и из-за этого изменился график вывоза мусора, — рассказала «Новой газете» специалист по связям с общественностью «ГорЭкоЦентра» Ольга Шевелева. По ее словам, город сейчас перестраивается на новый план вывоза отходов. — У Челябинска в этом плане «переходный период», и проходит он, к сожалению, именно так».

Дороговизной вывоза мусора объясняют отказ от работ представители компании «Экоспецбаза». «У нас каждый рейс после закрытия городской свалки удлинился на 80 километров, — говорит директор компании Владимир Зайцев. — Возросли затраты на топливо, резину и запчасти. Кроме того, у нас действует «режим тишины»: раньше мы могли технику в ночную смену вывести, но теперь стало много жалоб от жителей, в том числе в прокуратуру».

В администрации Челябинска из-за ситуации с мусором прошло экстренное совещание. По его итогам чиновники пообещали жителям, что проблема с вывозом отходов в городе будет решена до конца сентября.