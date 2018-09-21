«Когалымавиа» обязали выплатить 32 млн рублей компенсации родственникам жертв крушения самолета над Синаем

Замоскворецкий суд Москвы обязал авиакомпанию «Когалымавиа» выплатить родственником погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом более 32 млн рублей в качестве компенсации. Об этом сообщило РАПСИ.

По информации издания, суд установил ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 тысяч рублей более чем 20 родственникам, лишившимся в авиакатастрофе кормильца, а десяти заявителям суд отказал в компенсации ущерба.

РАПСИ уточнило, что объединенный иск более 100 родственников погибших рассматривался судом в закрытом режиме, а сумма компенсации была взыскана только с авиакомпании.

По словам пресс-секретаря, изначально в суд поступило четыре исковых заявления от потерпевших. Ответчиками по делу также выступали Allianz Global Corporate and Specialty, AerCap Holdings N.V., ООО «Триомед» и страховая компания Ингосстрах.

Ранее суд Северного Каира отклонил коллективный иск родственников россиян, погибших в результате крушения самолета. Ответчиками по иску являлись власти страны в лице премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, который ушел в отставку в июне 2018 года, и глав министерств внутренних дел, финансов и авиации.

Заявители требовали выплатить компенсацию за трагический инцидент, который, по их мнению, произошел «в результате халатности или оплошности», допущенных ответчиками в рамках их служебных полномочий, а также их подчиненными, которые могли нарушить должностные обязанности. Размер компенсации предполагалось высчитать в ходе судебного разбирательства.

Суд пришел к выводу, что в случае с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено «совершение непосредственных личных ошибок» ответчиками, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате «незаконных действий» третьих лиц.

Напомним, лайнер А321 авиакомпании «Когалымавия», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года из-за взрыва бомбы на борту. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».