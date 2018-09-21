Гражданина Эстонии приговорили к тюремному сроку за сбор данных для российской разведки

Харьюский уездный суд в Таллине назначил год и восемь месяцев лишения свободы обвиняемому в сборе данных для российской разведки Евгению Славину.

Как сообщает издание Postimees, 32-летний эстонец находился под стражей с июля этого года. По версии обвинения, с апреля 2016 года он поддерживал связь с сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ).

Отмечается, что осужденный подписал письменное согласие для тайного сотрудничества с российской разведкой. «Славин согласился участвовать в направленной против Эстонской Республики оперативной работе ГРУ, целью которой было нанесение вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии», — пишет издание.

Одним из заданий Славина было сфотографировать возможное место для будущего аэродрома НАТО в Эстонии. Всю информацию для спецслужб он передавал по телефону, электронной почте и во время встреч на территории России.

Ранее в Таллине по подозрению в шпионаже в пользу России арестовали офицера эстонского главного штаба Сил обороны Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. По версии следствия, они передавали секретные данные ГРУ в течение пяти лет за вознаграждение.

Эстонская сторона заявляет, что Метсавас участвовал в проектах развития артиллерии Эстонии. У него был доступ к информации об инфраструктуре стран-союзников по НАТО. Его отец в советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.