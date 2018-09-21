В Казани суд закрыл «центр для трудных подростков», воспитанники которого жаловались на издевательства

Кировский районный суд Казани прекратил работу реабилитационного центра для трудных и проблемных подростков «Символ жизни», воспитанники которого жаловались на пытки и сексуальное насилие. Об этом «Медиазоне» рассказал юрист Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшей стороны.

В середине июля региональный СК завел дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК) одного из воспитанников центра. По версии следствия, на этот поступок его толкнули разного рода издевательства со стороны сотрудников.

После рассказов подростков было возбуждено еще одно уголовное дело о сексуальном насилии над 16-летней воспитанницей центра. По данным следствия, ее отвозили в другой реабилитационный центр «Триумф», где голой заставляли приседать перед мужчинами. Оба дела соединили в одно производство.

Накануне возбуждения первого уголовного дела в июле «Радио Свобода» приводило показания воспитанников центра об издевательствах со стороны сотрудников. Подросток, пытавшийся совершить самоубийство, рассказал о том, как неделю провел «на острове»: «Меня посадили на стул и заставили сидеть молча, не двигаясь и глядя в одну точку, <...> В туалет можно было отпроситься не более трех раз за день».

После попытки самоубийства подростка также увозили в другой реабилитационный центр для т.н. «мотивации»: по его словам, неизвестные мужчины обливали его ледяной водой из шланга и давали спать по 2-3 часа. Помимо него самого, там также побывали как минимум 8 воспитанников центра.

Глава центра «Символ жизни» Елизавета Платонова в разговоре с «Радио Свобода» тогда говорила, что ничего подобного не происходило. а подростки «любят приукрасить и перевернуть всю ситуацию».

Реабилитационный центр ООО «Символ жизни» в Казани позиционирует себя как «центр психологической помощи для трудных подростков». Центр предлагает «девиантным подросткам» медицинское обследование и «комфортные условия». Стоимость услуг на сайте не указана, однако в материале «Радио Свобода» говорилось об оплате в 50 тысяч рублей в месяц.