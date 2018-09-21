В Нижегородской области возбудили дело против полицейского за угрозы подкинуть наркотики местному жителю

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело против начальника уголовного розыска ветлужского отделения полиции Антона Мерлугова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает «Комитет против пыток».

Как сообщают правозащитники, Мерлугов угрожал местному жителю Ивану Белову фабрикацией уголовного дела за хранение наркотиков. В связи с возбуждением против него уголовного дела Мерлугова отстранили от должности с 20 сентября.

«С весны этого года работа велась по двум направлениям — по основному делу об избиении полицейскими ряда жителей Ветлуги и по угрозам в адрес Ивана. Однако до момента возбуждения второго дела мы не освещали ход этого расследования в интересах потерпевшего», — рассказал юрист «Комитета против пыток» Владимир Смирнов.

В апреле 2017 года жители Ветлуги (райцентр в Нижегородской области) Иван Белов и Павел Якушев пожаловались на то, что Мерлугов избил их при задержании. Как рассказывал Якушев, полицейский разбил его телефон, а затем начал бить его руками, ногами, доской от ящика выдвижного стола и пластмассовым обогревателем. У задержанного зафиксировали многочисленные телесные повреждения.

После Якушева полиция задержала Белова. Мерлугов повалил его на землю и начала бить по спине. У потерпевшего диагностировали гематомы и регматогенную отслойку сетчатки.

Якушев и Белов написали заявления в Уренский следственный отдел, однако на допрос их вызвали только спустя восемь месяцев.

Позднее, по словам Белова, в январе 2018 года к нему на работу пришел начальник местного отделения полиции Александр Назаров, который попросил его отозвать претензии в адрес своих подчиненных. После того как Белов отказался, его задержали в тот же вечер по подозрению в хранении наркотических средств.

В ходе обыска полиция не обнаружила ничего запрещенного, после чего к Белову подошел Мергулов и сказал: «Ну что, все понял? Это была репетиция. Давай решать или в следующий раз мы обязательно у тебя что-то найдем». Белов воспринял эти слова как угрозу в свой адрес. Позднее в марте 2018 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).