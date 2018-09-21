В результате столкновений в Кабардино-Балкарии задержали около 40 человек

В Кабардино-Балкарии в результате межнациональных столкновений у села Кенделен и на митинге в Нальчике были задержаны около 40 человек. Об этом «Кавказскому узлу» рассказал глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

У большинства задержанных, по словам Хатажукова, уже прошли суды, многих из них приговорили к трем суткам административного ареста. Некоторые, как отметил он, при задержании получили увечья и травмы.

В результате митинга у здания Правительства в Нальчике задержали пятерых человек, которых сразу отпустили.

Напомним, 17 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия кабардинцев в память о Канжальской битве. Впоследствии между ними начались столкновения.

На следующий день к месту конфликта приехали отряды Росгвардии и столкновения произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. 19 сентября в Нальчике возле Белого дома произошел несанкционированный митинг.

В 2008 году жители Кенделена, населенного балкарцами, также отказались пропустить участников конного похода в честь 300-летия Канжальской битвы. Тогда противостояние между участниками шествия и жителями Кенделена длилось два дня.

Канжальская битва, в ходе которой кабардинцы победили войска крымского хана Каплан-Гирея, произошла в 1708 году. После нее уменьшился размер дани кабардинцев крымскому хану.