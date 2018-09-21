Памфилова: надеюсь, что Ищенко и Тарасенко не станут баллотироваться в губернаторы Приморья

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что кандидаты от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко не станут снова участвовать в выборах губернатора Приморского края. Об этом Памфилова сказала в эфире телеканала РБК:

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру».

При этом Ищенко уже заявлял, что готов участвовать в новой губернаторской гонке, «если партии доверит». Тарасенко уже отказался принимать участие в новых выборах.

О выдвижении новых кандидатов пока никто не заявлял. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов допустил, что если сенатор Светлана Горячева согласится, то выдвинет ее.

Избирательная комиссия в Приморском крае отменила результаты второго тура выборов губернатора региона по рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии.

После этого кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что обжалует в суде решение избиркома: «Мы планируем проводить народные сходы на центральной площади Владивостока. Потом перейдем в судебную плоскость, чтобы отменить это решение».

Напомним, по результатам обработки 100% бюллетеней во втором туре губернаторских выборов в Приморских крае кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко (КПРФ). Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК. За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%). Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.