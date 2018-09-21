Роструд сообщил о восстановлении трудовых прав 500 сотрудников предпенсионного возраста

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) провела внеплановые проверки 1438 предприятий на предмет увольнения сотрудников предпенсионного возраста. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев, пишет RNS.

По его словам, 30 тысяч работников предпенсионного возраста продолжат свою работу и не будут уволены. «При этом хочется сказать, что восстановлены права более 500 работников предпенсионного возраста», — отметил он. Васильев добавил, что основные нарушения прав предпенсионеров были связаны с оплатой труда.

Как сообщает ТАСС, Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения в данный момент готовят программу переобучения, которую смогут ежегодно проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров по всей России.

20 сентября Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ принять на работу сотрудников предпенсионного возраста. Поправки предполагают штраф до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года, либо обязательные работы на срок до 360 часов.

С инициативой ввести ответственность для работодателей, которые увольняют людей из-за пожилого возраста, выступил президент России Владимир Путин во время телеобращения 29 августа. Он также предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо изначальных восьми лет). Мужчинам повышение возраста оставят согласно проекту Госдумы, принятом в первом чтении, — до 65 лет.