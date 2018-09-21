Заместителя начальника колонии в Оренбургской области заподозрили в превышении должностных полномочий

Следственный комитет (СК) по Оренбургской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст.286 УК и п. «а» ч. 3 ст.286 УК) против заместителя начальника исправительной колонии №3 (ИК-3) в регионе. Об этом сообщает Следственное управление СК по Оренбургской области.

По данным следствия, подозреваемый в августе 2018 года «скрыл факт дезорганизации деятельности учреждения». Также с января 2015 по август 2016 года он вместе с некоторыми другими сотрудниками колонии совершил противоправные действия в отношении осужденных для склонения их к сотрудничеству с администрацией и для того, чтобы скрыть недостатки в работе учреждения.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проверяется версия о причастности к преступлениям других сотрудников ИК-3.

Ранее СК возбудил шесть уголовных дел после избиения заключенных в ярославских колониях №1 и 8 . «Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему. По Евгению Макарову возбуждено два дела - по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8. Таким образом, это уже шесть дел», — пояснила юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии (ИК) №1. Это запись, датированная 2017 годом, показыает, как мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В августе «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. По второму делу в СИЗО до 20 декабря находятся еще два сотрудника ФСИН. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).