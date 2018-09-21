Врио главы Хакасии единоросс Виктор Зимин снялся с выборов

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, которые должны были пройти 23 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в избирательной комиссии региона.

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — уточнил собеседник агентства.

Зимин, в соответствии с законодательством, мог принять решение о снятии с выборов не позднее, чем за сутки до голосования.

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. На выборах главы Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 44,81%. Зимин получил 32,42% голосов избирателей.