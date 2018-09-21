«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам более 330 миллионов рублей за неиспользованные билеты
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» вернула пассажирам более 330 миллионов рублей за неиспользованные билеты, купленные на летний период 2018 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
В сообщении уточняется, что по состоянию на 20 сентября она вернула 333 954 607 рублей за 48 810 билетов.
Напомним, в конце мая Росавиация после серии проверок аннулировала сертификат «Саратовских авиалиний». Авиаперевозчик прекратил все полеты.
Сами проверки были инициированы после катастрофы самолета Ан-148, который принадлежал «Саратовским авиалиниям», в феврале 2018 года. Трагедия произошла в Подмосковье, в результате нее погиб 71 человек. В СК сообщили, что самолет потерпел крушение из-за ошибки пилота.