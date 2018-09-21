Финансирование форумов «Таврида» и «Территория смыслов» увеличат на 20%

Проект федерального бюджета предусматривает увеличение финансирования прокремлевских молодежных лагерей «Таврида» и «Территория смыслов» в 2019 году на 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы.

Издание отмечает, что проект предусматривает выделение 102,7 миллионов рублей на проведение по одной дополнительной смене на «Территории смыслов» и «Тавриде». Увеличение расходов на молодежные лагеря прописано в разделе «Образование».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Александр Бугаев рассказал РБК, что в 2018 году среди подавших заявки на «Тавриду» конкурс составил 12 человек на место. По его словам, появление на молодежных форумах дополнительных смен — «ответ на запрос самих молодых людей и дополнительная возможность для их самореализации».

Замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов сообщил РБК, что на форматы молодежных лагерей не нужно смотреть «узко, как на инструмент только молодежной политики. Скорее, эти форма​ты давно стали частью кадровой политики власти».

Росмолодежь выступает организатором «Тавриды» и «Территории смыслов», которые появились в 2015 году. С 2016 года за это направление отвечает первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.