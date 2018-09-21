Петербургского активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции против пенсионной реформы

В Петербурге активиста Ассоциации народного сопротивления (АНС) Николая Камахина оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Камахина признали виновным в участии в акции, которое повлекло за собой создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

О задержании Камахина 21 сентября «ОВД-Инфо» сообщил координатор АНС Дмитрий Карасев. По его словам, сотрудники правоохранительных органов забрали активиста из дома и повезли в Калинский районный суд Петербурга. Ранее Камахина задерживали во время акции 9 сентября.

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Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.