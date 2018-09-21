Из обвинения экс-главе Серпуховского района Шестуну исключили статью о превышении полномочий

Следственный комитет (СК) исключил из обвинения бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну статью о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шестуна Павла Беспалова.

Он объяснил, что уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Шестуна возбудили по тем же основаниям, что и по статье о превышении полномочий (ст. 286 УК).

«Дела были соединены в одно производство и из него было исключено обвинение по ст. 286 УК», — сказал Беспалов.

В августе суд продлил арест Шестуну до 13 ноября. Шестун находится в СИЗО с 14 июня. Его дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году стоимостью около 62 миллионов рублей под строительство торговых центров. В конце августа сообщалось о том, что против Шестуна возбудили новое уголовное дело о мошенничестве.

Шестуну отказали в регистрации на выборах главы Серпуховского района. Об участии в выборах вместо него заявляла жена Шестуна Юлия, однако впоследствии суд отменил ее регистрацию. Впоследствии она стала депутатом сельского поселения Липицкое.