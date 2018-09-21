В Госдуму внесли законопроект о введении налога для самозанятых граждан

В Госдуму внесли законопроект, в котором говорится о введении налога для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которые не нанимают работников по трудовым договорам. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно нему, ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» планируется в экспериментальном режиме с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, а также в Калужской области и в Республике Татарстан.

В документе сказано о том, что переход на новый налоговый режим будет добровольным. Тех, кто согласится на него, предлагается освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС – ред.)», – отмечено в документе. Исключением является НДС, которым облагаются товары, ввозимые в Россию.

В мае Министерство финансов внесло предложение о введение налога на профессиональный доход, который заменит собой НДФЛ для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, не нанимающих сотрудников. Ведомство предложило установить ставку в размере 3% при оказании услуг физическим лицам, 6% — юридическим лицам и применять такую систему для тех, чей доход не превышает 10 миллионов рублей в год.

«Ведомости» сообщали о том, что самозанятых россиян могут освободить почти от всех обязательных страховых платежей. Исключением могут стать только взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Также самозанятые должны будут подавать отчетность.

В 2018 году в России действуют налоговые каникулы, во время которых индивидуальные предприниматели не могут платить налоги. Ранее Минфин предложил продлить их до конца 2019 года. По данным «Ведомостей», к началу нынешнего года в качестве самозанятых зарегистрировались 964 человека.