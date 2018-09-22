Кандидат от «Справедливой России» подал документы на второй тур губернаторских выборов в Хакасии

Обновление 08:55 Второй тур выборов назначен на 7 октября, сообщили Интерфаксу в избиркоме Хакасии.

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал документы на участие во втором туре выборов на пост главы Республики Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

После того, как действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру, выборы было решено провести через две недели.

О том, что он не будет принимать участие во втором туре «по состоянию здоровья», стало известно 21 сентября. В соответствии с законодательством, он мог принять решение о снятии с выборов не позднее, чем за сутки до голосования.

Если бы документы на второй тур не подали ни занявший третье место Филягнн, ни Александр Мяхар из «Партии Роста», набравший наименьшее количество голосов из четырех кандидатов, лидеру голосования 9 сентября, кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, для победы необходимо было бы набрать 51% голосов в свою поддержку.

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. На выборах главы Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 44,81%. Зимин получил 32,42% голосов избирателей.

Андрей Филягин, который составит конкуренцию Коновалову, занял третье место с 11,23% голосов.