Арестованной в США Марии Бутиной смягчили условия содержания

Россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом, перевели на общим режим содержания в тюрьме города Александрия (Вашингтон). Об этом в фейсбуке сообщило посольство России.

«Закончился 35-дневный период т.н. "административной сегрегации", обычно применяемой к матерым уголовникам», — говорится в сообщении посольства. Там отметили, что теперь Бутиной разрешены занятия в спортзале, прогулки и «нормальное человеческое общение».

10 cентября Федеральный окружной суд Вашингтона отказался перевести Бутину под домашний арест, а также запретил сторонам защиты и обвинения разглашать любую информацию по делу.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями.