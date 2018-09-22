Снявшийся с выборов глава Хакасии Зимин объявил об уходе в отставку

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин, ранее снявший свою кандидатуру со второго тура губернаторских выборов, объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте правительства республики.

«В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике», — приводит слова Зимина пресс-служба.

«Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — заявил Зимин.

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