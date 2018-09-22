СМИ сообщили о стрельбе на военном параде в Иране. Погибли несколько человек

Обновление 11:31 Число погибших достигло 10, сообщает Fars. Tasnim уточняет, что среди них был один журналист. Были ранены 21 человек. Сотрудники иранских спецслужб убили двух нападавших, еще двое были задержаны.

Неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Погибли несколько человек. Об этом сообщают «Би-би-си» со ссылкой на неназванные местные СМИ и ТАСС со ссылкой на Press TV.

По данным «Би-би-си», атакающие в военной форме напали со стороны парка рядом с местом проведения парада. Стрельба продолжалась около 10 минут.

Press TV со ссылкой на информагентство IRNA пишут о как минимум 20 раненных, среди которых были женщина и ребенок.

По предварительным данным, в атаке принимали участие последователи такфиризма, радикальной исламистской идеологии. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на гостелекомпанию IRIB.

Как отмечает «Би-би-си», 22 сентября в Иране по всей стране проходят военные парады в честь годовщины начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.