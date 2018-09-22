WSJ узнала об отказе Китая от торговых переговоров с США после введения пошлин

Китай после нового раунда повышения пошлин отказался от продолжения торговых переговоров с США, которые должны были состояться в ближайшее время. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, Китай объяснил отказ тем, что не хочет участвовать в переговорах под угрозами. При этом Пекин оставляет надежды начать новые переговоры с Вашингтоном в следующем месяце.

Нового раунда переговоров о торговых спорах попросил министр финансов США Стивен Мнучин: две недели назад он выслал приглашение вице-премьеру Китая Лю Хэ. Прошлые переговоры в августе, как отмечает WSJ, не закончились успехом.

18 сентября президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины на китайский экспорт: с 24 сентября 10%-ными пошлинами будут обложены китайские товары на сумму около 200 миллиардов долларов. Вместе с предыдущими пошлинами, под них будет попадать почти половина от всего импорта китайских товаров в США (505 миллиардов долларов).

В ответ Китай увеличил таможенные пошлины на 5% и 10% на товары из США на общую сумму 60 млрд долларов с 24 сентября. Пошлины коснутся около 5,6 тысяч товаров. Китай также подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения правительства США.