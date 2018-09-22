Московские активисты Гринпис в костюме Мегатрона отметили Всемирный день без автомобиля. Фото

Активисты Гринписа провели акцию во Всемирный день без автомобиля и прошли по Большой Филевской улице Москвы в костюме Мегатрона, предводителя машин из вселенной «Трансформеров», который хочет поработить человечество. По замыслу организаторов акции на защиту города должны встать велосипедисты.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Автомобили занимают улицы и дворы, загрязняют воздух, ради новых автодорог в асфальт закатывают парки. В планах развития многих российских городов не остаётся места для общественного транспорта и инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов, считают активисты.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Для жителей многих городов по всему миру велосипед стал прекрасной альтернативой личному автомобилю. Это самый экологичный вид транспорта. Но Москва, которая подает пример всем российским городам, до сих пор не может создать безопасной и удобной велоинфраструктуры», — комментирует координатор проекта #ГринписВоздух Василий Яблоков.

Greenpeace ведёт сбор подписей в поддержку безопасной велоструктуры, которые будут переданы властям российских городов.

Велосипедисты побеждают Мегатрона. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пораженный Мегатрон отступает в Филях. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По информации Гринпис, сейчас в Москве построено 230 км велосипедных полос и дорожек: но лишь 90 км — на улично-дорожной сети, а 140 км — в парках. На портале мэра Москвы указана другая протяжённость велосипедной сети — 773 км. За велодорожки здесь выдают выделенные полосы для общественного транспорта — ПДД разрешают велосипедистам двигаться по ним с 2015 года, но по «выделенкам» со своей обычной скоростью движутся автобусы и такси, которые велосипедисты воспринимают как опасность. За рубежом на выделенных полосах, где допускается велосипедное движение, скорость моторизованного транспорта ограничена.

Городская среда Москвы с большим количеством подземных переходов, тоннелей, изрезанная железнодорожными путями, враждебна для велосипедистов — считают активисты Гринписа.