На 93-м году жизни умерла поэт и переводчик Зинаида Миркина

В Москве умерла поэт, переводчик и эссеист Зинаида Миркина. Об этом в фейсбуке сообщил священник Сергей Круглов.

«Переводчица суфиев, Тагора и Рильке, верная соратница и сотаинница своего супруга мыслителя Григория Померанца и сама мыслитель, свидетельница неделимости единой благодати на религиозные, культурные, общественные и прочие ее подвиды, сумевшая это свидетельство передать множеству внимающих», — написал о ней позднее Круглов.

Зинаида Александровна Миркина родилась в 1926 году, училась на филологическом факультете Московского университета, однако не закончила его, поскольку на пятом курсе тяжело заболела и пять лет была прикована к постели.

К наиболее известным ее работам относятся переводы суфийской лирики, произведений индийского поэта Рабиндраната Тагора и Райнера Марии Рильке. С начала 1990-х годов вышли три сборника ее стихов, роман «Летний сад», сказки, философские монографии и несколько сборников эссе. В 1995 году вышла книга «Великие религии мира», написанная совместно с мужем, философом Григорием Померанцем, умершим в 2013 году.