В России начались митинги КПРФ против пенсионной реформы

В городах по всей России начались митинги против пенсионной реформы, организованные КПРФ. Они уже прошли в крупнейших городах Сибири и на Дальнем Востоке и начались в Центральном федеральном округе, в том числе и в Москве, сообщает Интерфакс.

Во Владивостоке несанкционированный митинг КПРФ прошел на привокзальной площади. Помимо отмены законопроекта пенсионной реформы его участники требовали расследования нарушений во втором туре выборов губернатора Приморского края, состоявшегося 16 сентября. По данным «ФедералПресс», на него пришли около 250 человек.

В Барнауле прошла одна из самых многочисленных акций КПРФ в Сибири и на Дальнем Востоке — на площадь Советов в центре города пришли от восьмиста до двух тысяч, по словам организаторов, человек. Одна из выступавших, как отмечает Интерфакс, призвала все инициативные подгруппы по стране объединиться и добиться его проведения. Она также сообщила, что КПРФ собрала в его поддержку около 40 тысяч подписей в Барнауле.

Всего 22 и 23 сентября КПРФ собралась провести митинг в 116 городах. Их проведение приурочили ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, назначенному на понедельник, 24 сентября. По данным РАПСИ, на акцию против пенсионной реформе в Омске пришли около 400 человек, в Магадане, Южно-Сахалинске и Биробиджане — от 45 до 120 человек.

В Москве согласованный митинг начался в 12 часов на проспекте Сахарова. Его участники вышли с плакатами «Позор пенсионной реформе Путина-Медведева!» и «Единая Россия» украла у народа выборы!».

У активистов также были с собой портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и других чиновников с надписью «Враг народа».

Начинается митинг, на проспекте Сахарова сейчас уже более 50 000 человек – видны флаги КПРФ, Левого Фронта, профсоюзов, комсомола, РРП и других организаций. Много представителей из других городов – Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери, Владимира pic.twitter.com/EmOIfg94Hq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 22, 2018

Митинги против пенсионной реформы по всей России проходили также 9 сентября — в единый день голосования. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Изначально первый проект законопроекта предусматривал повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

В конце августа президент Владимир Путин в специальном телеобращении предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо предложенных правительством восьми лет).

Кроме того, президент предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года, у кого более пяти детей — как и раньше, то есть в 50 лет.