Россия отказалась участвовать в программе NASA по созданию окололунной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия не может себе позволить участвовать в американском проекте по созданию окололунной станции Gateway на вторых ролях и намерена развивать свой альтернативный проект. Его слова передает Интерфакс.

«Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему», — заявил Рогозин на конференции в Королеве.

По его словам, еще неизвестно, будет ли альтернативная станция российской или международной, однако он предположил, что Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС.

Программа NASA Lunar Orbital Platform-Gateway (Лунная орбитальная платформа-шлюз) предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем — в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Строительство станции планировалось начать в 2022 году.

Россия, как предполагалось, должна была создать для станции шлюзовой модуль для выхода космонавтов на поверхность станции. Однако, по данным источника РИА Новости, Россию не устроила эта роль, поскольку отсек должен быть построен по американским техническим стандартам и под американский скафандр.