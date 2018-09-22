Осужденный по «делу 26 марта» Дмитрий Крепкин вышел на свободу

Дмитрий Крепкин, осужденный на полтора года лишения свободы по «делу 26 марта», вышел на свободу. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила его мать Виринея Скобелева.

По ее словам, Крепкин приехал домой в Москву рано утром 22 сентября. Накануне, 20 сентября, Льговский районный суд Курской области принял решение о его досрочном освобождении по закону «день за полтора». При этом ожидалось, что он выйдет после вступления приговора в силу — через 10 дней.

Крепкина обвиняли в нападении на полицейского, по мнению суда, обвиняемый «совершил удар ногой в ребро сотрудника Росгвардии», а также «одернул сотрудника за форму». Сам Крепкин не признал свою вину и сказал, что ударил по резиновой дубинке.

В декабре 2017 года Тверской районный суд Москвы приговорил Крепкина, к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.

Помимо Крепкина, среди осужденных по статье о насилии в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) участников акции 26 марта 2017 года оказались еще шесть человек — Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Юрий Кулий и Дмитрий Борисов.

Юрий Кулий вышел на свободу после восьми месяцев в колонии в декабре прошлого года, Дмитрий Борисов после года лишения свободы — в июне.

В сентябре 2018 года Сафоновский районный суд Смоленской области пересчитал срок заключения и освободил Шпакова, осужденного за применение насилия к полицейскому. Шпаков 16 июля через отрядника отдал в спецчасть колонии заявление и документы на пересчет срока, но в суд они не дошли. Он должен был выйти на свободу 6-го августа. После появления этой информации в СМИ заявление рассмотрели.