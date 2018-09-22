132-й день голодовки. На Арбате задержали участников пикетов в поддержку Олега Сенцова

Полицейские задержали Марину Натапову и Константина Котова, проводивших одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха у памятника Булату Окуджаве на Арбате, сообщает «ОВД-Инфо».

Их доставили в отдел полиции по Арбату, где Натапову отпустили после написания объяснительной. Котову же вызвали скорую: другой задержанный в отделе ткнул его в глаз, до этого угрожая активистам избиением.

Натапова предположила, что нападавший мог быть провокатором и знал о пикетах в поддержку Сенцова. Она также добавила, что когда пикетчики вызывали дежурного, тот заявил им, что «все нормально».

Участница одиночных пикетов в поддержку Сенцова Марина Натапова. Фото: Константин Котов

Инициативная группа с 6 сентября начала серию одиночных пикетов у администрации президента: с 10 до 19 часов они стоят у приемной, сменяя друг друга каждые полчаса. По выходным, когда администрация закрыта, активисты стоят в других частях города — в том числе у памятника Булату Окуджаве на Арбате и на Манежной площади, где ранее задержали двух человек в связи с тем, что они стояли слишком близко к Красной площади.

В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России. Сенцов голодает уже 129 дней. За его освобождение выступили многие правозащитники и деятели культуры. Украина и экс-президента Польши Лех Валенса выдвинули режиссера на Нобелевскую премию мира.