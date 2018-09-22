В Дагестане задержали заместителя руководителя правительства республики

ФСБ задержала и.о. заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Дагестан Исмаила Эфендиева. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщили Интерфакс, ТАСС и РБК.

Эфендиев был задержан 22 сентября и в настоящее время его допрашивают в региональном управленин ФСБ. ТАСС также сообщил об обысках у него дома и в кабинете. По данным агентства, против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным источника Интерфакса, его задержали в рамках расследования дела бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, который будучи чиновником, по данным следствия, взял у частного лица бронированный внедорожник, на котором передвигался на экс-руководитель региона Рамазан Абдулатипов. Тогда же Алиев издал распоряжение, согласно которому автомобиль обслуживали за государственный счет в гараже правительства Дагестана, которым руководил племянник Абдулатипова.

Его задержание, по данным Интерфакса, также связано с делом о присвоении и растрате и.о. руководителя ГКУ РД «Автохозяйство» Асахаба Абдулатипова. Источник агентства сообщил, что Эфендиев, по данным ФСБ, давал поручения Абдулатипову ремонтировать частные автомобили в гаражах «Автохозяйства» за счет государства.

Источник РБК сообщил, что речь в том числе идет о махинациях с топливом на АЗС, которые осуществлялись еще при прошлом главе Дагестана, Рамазане Абдулатипове. Кроме того, Эфендиева обвиняют в нарушениях при распределении государственных санаториев.

Читайте также Придут на запах коньяка. Почему зачистки в Дагестане могут ударить и по федеральным министерствам

Напомним, в Дагестане зимой прошли масштабные проверки «состояния законности в республике». С января по март были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, замначальника республиканской таможни Араз Галимов и глава Дербентского района Магомед Джелилов.