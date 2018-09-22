Число жертв стрельбы на военном параде в Иране увеличилось до 24 человек

Число жертв стрельбы в Иране на военном параде возросло до 24 человек, больше 50 человек ранены. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные СМИ.

«Би-би-си» также пишет, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». О своей ответственности за стрельбу на военном параде также объявили две оппозиционные группировки.

Власти Ирана заявили о том, что теракт устроили «террористы, которым заплатил иностранный режим».

Breaking video shows the moment shooting begins at #Iran Military peace marking anniversary of Iran-Iraq war #Ahwaz #AhvazAttack pic.twitter.com/gzJ1SVWtSL — Seth Frantzman (@sfrantzman) September 22, 2018

Ранее сообщалось о 10 погибших и 21 раненом.

По данным «Би-би-си», атакующие в военной форме напали со стороны парка рядом с местом проведения парада. Стрельба продолжалась около 10 минут.

В «Би-би-си» отметили, что 22 сентября в Иране по всей стране проходят военные парады в честь годовщины начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов.