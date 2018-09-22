CNBC рассказал о готовности подлодок ВМФ России с гиперзвуковым оружием к 2024 году

Военно-морской флот (ВМФ) России к 2024 году получит восемь подводных лодок, оснащенных гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетом разведки США.

Телеканал уточняет, что это подводные лодки «Борей II» или «Борей А», являющиеся четвертым поколением субмарин с баллистическими ракетами. Каждая будет оснащена 20 ракетами «Булава».

CNBC отмечает, что одна подлодка может запустить до 200 гиперзвуковых ракет, которые военные силы США не смогут отразить. В их распоряжении есть подлодки класса «Огайо», у которых нет систем для перехвата гиперзвуковых ракет.

Ранее СМИ сообщали о том, что Управление исследовательских проектов Министерства обороны США представило перехватчик Glide Breaker гиперзвукового оружия, в частности российских ракет «Авангард» и «Кинжал».

«Авангард» и «Кинжал» упоминал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в марте. Первый принадлежит к классу «земля—земля», второй – к классу «воздух—земля». О «Кинжале» подробнее рассказало Министерство обороны 19 июля.