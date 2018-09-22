«Фонтанка»: владельцы загранпаспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, ранее указывали адрес штаб-квартиры ГРУ в качестве своей регистрации

«Фонтанка» обнаружила обладателей загранпаспортов с номерами, похожими на номера документов Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и заключила, что все они указывали в качестве адреса регистрации штаб-квартиру ГРУ (Главного разведывательного управления) на Хорошевском шоссе в Москве. Материал опубликован на сайте «Фонтанки».

Издание утверждает, что владелец следующего по номеру после Боширова загранпаспорта — «гражданин по фамилии Крымский». «Фонтанка» нашла информацию о нем в реестре исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Там говорится о взыскании с Крымского штрафа, а местом его жительства указано Хорошевское шоссе, дом 76 Б. По этому адресу располагается Главное управление Генштаба Военных сил (ВС) России, бывшее ГРУ.

«Фонтанка» также связалась с человеком по имени Александр Поляков, номер загранпаспорта которого отличается на несколько цифр от загранпаспортов Петрова и Боширова. Поляков в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» говорил, что находится на пенсии и получал документ в обычном отделении Федеральной миграционной службы (ФМС).

«Фонтанка» нашла еще нескольких людей, которые являются владельцами загранпаспортов, близких по номерам к документам Петрова и Боширова. Издание утверждает, что они не ведут соцсети, нет зарегистрированных на них автомобилей и недвижимости, но при этом они ездят в другие страны.

Напомним, ранее The Insider и Bellingcat опубликовали вторую часть расследования, в которой говорилось, что загранпаспорта Петрова и Боширова близки по номерам к документам сотрудников ГРУ. В первой части расследования утверждалось, что Боширов и Петров являются сотрудниками российских спецслужб. Расследователи ссылались на базу ФМС, согласно которой данных о получении Петровым как российских, так и заграничных паспортов до 2009 года нет.

Затем «Новая газета» заметила, что в справке ФМС Петрова есть пометка «сведений не давать» и указан телефон, относящийся к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится штаб-квартира ГРУ Минобороны России.

Позже журналисты Оливер Кэррол из The Independent и Патрик Ривел из ABC News позвонили по телефону, указанному в документах ФМС на Александра Петрова. Они утверждали, что попали в российское Минобороны. Журналист The Bell Антон Баев также смог дозвониться по указанному номеру, но ему ответили, что он попал в минимаркет.

Сами Боширов и Петров отрицают причастность к российским спецслужбам. В интервью Russia Today они заявили, что приезжали в Солсбери, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Тем не менее, они не исключают, что в тот день могли проходить мимо дома Скрипалей. МИД Великобритании назвал это интервью «ложью и запутыванием вопроса».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, а Россия ответила зеркальными мерами.