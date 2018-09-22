В Омске коммунисты и демократы против повышения пенсионного возраста митинговали вместе

Фото: Анатолий Алехин

Прошедший 22 сентября в Омске митинг против пенсионной реформы был по местным меркам немногочисленным — по данным организаторов, собралось 2 тысячи человек (1 июля на эту же площадь вышло в 5-6 раз больше людей, а только подписей против пенсионной реформы собрали 10600 — Г. Б.). Но о затухании протестной волны говорить пока рано. Во-первых, есть еще «навальновцы», которые две недели назад прошли двухтысячной колонной по центру города, не испугавшись касок ОМОНа, впервые показавших себя жителям Омска («презентация» прошла жестко: задержали тогда, по разным данным, от 43 до 60 человек — Г. Б.). Во-вторых, организаторы сегодняшней акции — коммунисты, яблочники и ПАРНАС — уверены, что «все еще только начинается»: акции в дальнейшем будут проходить с интервалами в неделю-две и по окончании дачного сезона (сейчас в Сибири — самый разгар сбора урожая) нарастать численно.

Выступавшие, среди которых был и депутат Госдумы Александр Кравец, ряд коммунистов, члены «Яблока», предприниматели и омичи разных профессий говорили о роспуске Госдумы, отставке правительства и президента. Интересно, что в требованиях коммунисты и демократы практически не различались.

Собравшиеся держали плакаты на тему митинга. Герой публикации «Новой газеты» омич Вадим Остапов, водитель маршрутки, принес, например, такой: «Отработал — деревянный макинтош».

Выступления со сцены были злободневными, но при этом ироничными. Так, предприниматель Александр с красным шарфиком в символике КПРФ «поддержал» новые санкции Запада: «Мы станем жить еще хуже. С одной стороны — это плохо, с другой — может быть, это, наконец, заставит наших граждан подняться с диванов и выйти на улицы».

Анастасия Гоян, инвалид по зрению из партии «Яблоко»: «Мы всю жизнь работали честно, терпели нищенские зарплаты, и ждали, ждали…И вот дождались: денег нет. Но это для нас нет, а у них, кто говорит, что их нет, денег немерено».

Предприниматель Сергей: «На увеличение зарплаты чиновникам в федеральный бюджет заложено 489 миллиардов рублей: вот где, граждане, ваши пенсии. На всю медицину всей огромной страны — 440 миллиардов. Это как так?».

Лидер омского ПАРНАСа Игорь Басов говорил не только о пенсионной реформе, но и о прошедших выборах в Приморье. Тут же он перешел к теме нарушений при голосовании в Омске и объявил, что готовит заявление в Следственный комитет.

Руководитель омского «Яблока» Татьяна Нагибина объявила дату следующей протестной акции — 30 сентября.

…Госдума собралась рассмотреть законопроект во втором чтении до конца сентября. Омское отделение КПРФ сегодня объявило, что намерено протестовать «до победы».