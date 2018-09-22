В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный КПРФ.

В Москве прошел митинг против людоедской пенсионной "реформы"



22 сентября 2018 г. по всей России проводится третий этап акции протеста против грабительской пенсионной "реформы" власти. Смотрите видеорепортаж с митинга в Москве. Центральный, Московские...https://t.co/YnSXsMhjFC pic.twitter.com/3Cv7L0wQ6k — КПРФ (@kprf) September 22, 2018

По данным МВД, в митинге приняли участие три тысячи человек. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сказал РБК, что акция собрала «на порядок больше» людей, но не назвал точное число митингующих.

«Препятствий по установке сцены, организации шествия не было. Единственное, пытались убрать нашу инсталляцию и наглядную агитацию, которую мы несли в руках: это клетка, в которую должен был сесть человек, пенсионер», — рассказал Рашкин РБК.

По словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, в митинге приняли участие более 50 тысяч человек.

Начинается митинг, на проспекте Сахарова сейчас уже более 50 000 человек – видны флаги КПРФ, Левого Фронта, профсоюзов, комсомола, РРП и других организаций. Много представителей из других городов – Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери, Владимира pic.twitter.com/EmOIfg94Hq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 22, 2018

О задержаниях в ходе акции не сообщалось.

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли также в других городах России. В частности, в акции, прошедшей в Омске, приняли участие, по данным организаторов, 2 тысячи человек.

Всего 22 и 23 сентября КПРФ собралась провести митинг в 116 городах.

Митинги против пенсионной реформы по всей России проходили также 9 сентября — в единый день голосования. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Изначально первый проект законопроекта предусматривал повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

В конце августа президент Владимир Путин в специальном телеобращении предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо предложенных правительством восьми лет).

Кроме того, президент предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно: женщинам с тремя детьми на три года раньше срока, с четырьми детьми — на четыре года, у кого более пяти детей — как и раньше, то есть в 50 лет.