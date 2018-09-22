Полицейские задержали в Москве участников бессрочной акции протеста. Обновлено

Обновление Активист Ярослав Смирнов сообщил «Новой газете» о четырех задержанных, которые находятся в ОВД «Арбатское». Алексею Михееву вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), Екатерине Захаровой – часть 5 той же статьи (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения), Климишину Алексею – статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Четвертого задержанного зовут Олег Зилепукин, о том, что вменяется ему, Смирнов не сообщил. «Пока никого не отпускали, информацию не дают», – добавил он. Активист Артур Симонов уточнил, что мужчина, который проходил мимо, подошел к полицейским, чтобы узнать, что происходит, после этого его задержали.

В Москве на Арбате задержали участников бессрочной акции протеста. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам активистки Ирины Яценко, задержали Олега Велипухина и Алексея Климишина. Участник «бессрочного протеста» Александр Гуд рассказал «ОВД-Инфо» о задержании еще одного участника движения по имени Слава. По словам Гуда, был задержан еще один гражданин, который проходил мимо протестующих.

Активист Сергей Лямишев позже сообщил «ОВД-Инфо» о задержании участника «бессрочного протеста» Алексея Михеева, которого везут в отделение полиции по району Арбат.

Ранее о задержании не менее десяти участников «бессрочного протеста» в парке «Горка» сообщалось 16 сентября.

Напомним, на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек 10 сентября заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста они также решили устроить пикник.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщал о более тысячи задержанных по всей России.