Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых криминальных городов мира. Его составил сервис Numbeo, который собирает статистику о качестве жизни в разных городах мира.

Среди российских городов самым опасным, согласно рейтингу Numbeo, стал Новосибирск, он занял 135 место. Москва и Санкт-Петербург заняли 144-ю и 198-ю строчки соответственно.

Рейтинг составлялся с помощью соотношения индекса преступности и индекса безопасности в городах, которые вычисляются на основе статистики совершенных преступлений. В частности, соотношение индексов преступности и безопасности города, занявшего первое место в рейтинге, Сан-Педро-Сула (Гондурас) составляет 85,18:14,82. У Новосибирска это соотношение равно 47,15:52,85, у Москвы и Санкт-Петербурга – 45,98:54,02 и 40,85:59,15 соответственно. Всего в рейтинг включили 327 населенных пунктов.

В феврале Россия заняла 89-е место в мировом рейтинге верховенства права, составленным международной организацией World Justice Project. Лидирующие позиции в нем заняли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды.