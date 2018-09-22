SANA сообщило об эвакуации членов ИГ из Дейр-эз-Зора

Международная коалиция провела эвакуацию из сирийской провинции Дейр-эз-Зор членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным агентства, их вывезли из поселка Аль-Марашда, который находится на юго-востоке Дейр-эз-Зор. Куда именно эвакуировали членов террористической организации, неизвестно.

В ноябре 2017 года сирийская армия объявила о полном освобождении одноименного города Дейр-эз-Зор от террористов. «Сирийская армия восстановила безопасность и стабильность на всей территории Дейр-эз-Зора, уничтожив последние оплоты террористов ИГ в городе», —говорилось в заявлении. В декабре 2017 года SANA со ссылкой на источники сообщало об эвакуации боевиков из провинции.