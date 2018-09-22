В Петербурге задержали участников акции против пенсионной реформы

В Петербурге задержали семерых участников акции против пенсионной реформы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитника Михаила Лебедева.

Он рассказал, что пикетировавших задержали на Невском проспекте и отвезли в 76-й отдел полиции.

Одна из задержанных Наталья Рыбалко также сообщила «ОВД-Инфо» о семи задержанных и сказала, что среди них есть один несовершеннолетний. По ее словам, досмотр задержанных сотрудники полиции проводят без понятых.

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Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.