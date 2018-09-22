Администрация «ВКонтакте» решила заблокировать группу движения против рабства «Альтернатива»

Обновление В пресс-службе «ВКонтакте» «Новой газете» рассказали, что «сообщали сообществу, что минимально достаточно предоставить отчеты за 2018 год, не обязательно за весь период сборов. Общение с сообществом велось несколько недель, и лишь сегодня представитель сообщества пообещал предоставить все необходимые документы». По словам представителя соцсети, в случае предоставления необходимых документов, сообщество сможет продолжить работу и избежать блокировки. «Мы всецело приветствуем деятельность общественных организаций, но также считаем необходимым вести сбор средств прозрачно и понятно для наших пользователей» – отметили во «ВКонтакте».

Социальная сеть «ВКонтакте» намерена заблокировать группу общественного движения «Альтернатива», занимающегося борьбой с торговлей людьми и рабством. Об этом сообщает РБК.

Основатель движения Олег Мельников рассказал изданию, что подписчики группы «ВКонтакте» могут делать пожертвования, и таким образом активисты собирают средства на правозащитную деятельность. Это, по словам Мельникова, стало причиной блокировки сообщества. Он уточнил, что главной целью группы является координация волонтеров, а он на 95% финансирует движение самостоятельно.

«Здесь ведется важная профилактическая работа: люди узнают о проблеме, о том, как помочь пострадавшим. Через страницу во "ВКонтакте" с нами связываются жертвы и их семьи. Мы убрали из группы все реквизиты и упоминания о сборах средств, выполнили все требования, какие смогли выполнить, но это не помогло», – сказал Мельников.

Администрация «ВКонтакте» в сентябре потребовала вести финансовую отчетность по новой форме, но, по словам Мельникова, изменения группы в соответствии с новыми требованиями оказалось мало, соцсеть начала требовать отчетности в новой форме с 2011 года. Мельников объяснил, что у активистов строгой отчетности не было, поэтому во «ВКонтакте» объявили о блокировке группы с 23 сентября.

В пресс-службе «ВКонтакте» РБК сказали, что отправляли сообществу запросы с просьбой предоставить полные отчеты о сборах, «но озвученные сообществом причины непредоставления отчетов администрация не может считать обоснованными».

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году. На его сайте сообщается, что за время своего существования оно освободило более 600 человек.