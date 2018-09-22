Министр иностранных дел Украины рассказал о проекте резолюции ООН по урегулированию конфликта в Донбассе

Резолюция Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии в Донбассе подготовлена западными странами и Украиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Новое время» министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в проект входят три составляющие: миротворческие силы, полицейские силы и международная администрация. Последняя, сказал Климкин, должна заменить властей ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что проект резолюции не вносят в Совбез намеренно, чтобы не дать России возможность «сделать компромисс».

«Как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет», — сказал Климкин (цитата по РБК).

Президент Украины Петр Порошенко написал в фейсбуке о включении в повестку дня Генассамблеи ООН пункта «положение на временно оккупированных территориях Украины».

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Ежегодные общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября.