Футболиста Модрича приговорили к условному сроку и штрафу за уклонение он уплаты налогов

Полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно и штрафу в более чем 348 тысяч евро за неуплату налогов. Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, Модрич пошел на сделку со следствием. El Mundo отмечает, что условный срок он также может заменить на штраф в размере 250 евро за день и за весь срок выплатить 60 тысяч евро. В этом случае общая сумма штрафа составит более 400 тысяч евро.

Ранее к двум годам тюрьмы условно и штрафу в 18,8 миллионов евро за неуплату налогов приговорили футболиста Криштиану Роналду, в настоящее время выступающего за итальянский «Ювентус».

Модрич был признан лучшим игроком сезона 2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).