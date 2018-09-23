В Хабаровском крае на втором туре выборов зафиксировали подкуп студентов в поддержку кандидата от ЛДПР

В Хабаровске неизвестный рядом с общежитием Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП) предлагает деньги за голос в поддержку кандидата в губернаторы от партии ЛДПР Сергея Фургала. Об этом сообщается на «Карте нарушений на выборах», созданной движением в защиту прав избирателей «Голос».

В сообщении отмечается, что неизвестный собрал «организованную группу студентов» рядом с общежитием и предлагает им по 500 рублей за голос в поддержку Фургала. Молодой человек одет в куртку с номером 69 на спине, а общежитие, рядом с которым он собрал группу студентов, находится по адресу Тихоокеанская улица, дом 152.

В фейсбуке корпуса «За чистые выборы» также сообщается, что мониторинговая группа обнаружила рядом с избирательным участком №200 по адресу улица Муравьева-Амурского, дом 35 агитационный стих в поддержку Фургала, а рядом с избирательным участком №136 на улице Орджоникидзе, дом 12 – фото кандидата от ЛДПР.

Избирательная комиссия Хабаровского края решила направить в управление МВД по региону материалы о незаконной агитации в пользу Фургала в «день тишины». 22 сентября в избирком поступили жалобы, которые касались, в частности, агитации, размещенной на большом экране на площади Ленина в Хабаровске и распространения печатной продукции в поддержку Фургала.

Напомним, в Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Фургалу на 0,19%. Второй тур выборов также проходит во Владимирской области.

В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.