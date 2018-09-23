Краснодар признали городом-миллионником

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) признала Краснодар городом-миллионником, соответствующее свидетельство вручила руководитель управления Росстата по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова главе города Евгению Первышеву. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодара.

Вручение свидетельства произошло во время концерта в честь 225-летнего юбилея Краснодара. По словам Первышева, власти города несколько лет добивались признания статуса миллионника.

«При этом важно, что в нашем городе — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», — сказал он.

По данным Росстата на 1 января 2018 года, население Краснодара составило более 990 тысяч человек.

Согласно данным на 1 января 2017 года, городами-миллионниками также являются Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград. На 1 января 2018 года доступна информация по численности населения в Москве и Санкт-Петербурге, которые по-прежнему являются городами-миллионниками.