Во Владимире наблюдатель обнаружил пачку бюллетеней вне сейфа

Наблюдатель на избирательном участке №426 во Владимире обнаружил пачку бюллетеней, находящихся вне сейфа. Об этом сообщается на «Карте нарушений на выборах», созданной движением в защиту прав избирателей «Голос».

По словам наблюдателя, он сделал замечание, в ответ на которое ему «велели отойти подальше». В сообщении отмечается, что наблюдателю сказали о том, что пачку бюллетеней в сейф убрали, «но наблюдатель этого не видел».

Во Владимирской области 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре Светлана Орлова («Единая Россия»), которая является действующим губернатором области, набрала около 36,5% голосов, это примерно на 5% больше, чем кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Сипягин. Второй тур губернаторских выборов также проходит в Хабаровском крае.

В Республике Хакасия 23 сентября должен был состояться второй тур выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.