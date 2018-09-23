В Минобороны России сообщили об аудиозаписи переговоров с Израилем перед крушением Ил-20

В распоряжении Минобороны России есть аудиозапись переговоров с представителем штаба военно-воздушных сил (ВВС) Израиля, которая является доказательством несвоевременного оповещения об авиаударах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя министерства Игоря Конашенкова.

«В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Разговор велся на русском языке», — заявил Конашенков.

По его словам, «представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности».

Конашенков добавил, что, по мнению Минобороны, «вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности».

В Минобороны рассказали, что «в 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную (чем израильские F-16 — ред.) и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения». По словам Конашенкова, «израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40». Он также сказал, что дежурный офицер командования российской группы в Сирии сообщил израильскому офицеру, «что российский самолет Ил-20 терпит бедствие» и потребовал вывести из данного района израильские средства, так как российская сторона собиралась задействовать спасательные.

Напомним, 17 сентября самолет Ил-20 был сбит зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии над сирийскими территориальными водами в 27 километрах от берега провинции Латакия. На его борту находились 15 членов экипажа, они погибли.

Минобороны России, как и представитель Сирии, возложило отвественность за сбитый зенитным огнем сирийских правительственных сил Ил-20 на Израиль. Израиль в свою очередь возложил вину в крушении воздушного судна на Сирию, Иран и ливанскую группировку «Хезболла».

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.