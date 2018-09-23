В Хабаровском крае штабы участников второго тура губернаторских выборов подали жалобы друг на друга

Представители партии ЛДПР подали в избирательную комиссию Хабаровского края более 50 жалоб на нарушения в ходе второго тура губернаторских выборов в регионе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря кандидата от ЛДПР Сергея Фургала Надежда Томченко.

«Многие жалобы мы дублируем сразу в правоохранительные органы. Чаще всего они касаются нарушения закона о тайне голосования», — сообщила она.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщало о появлении в сети фотографии с избирательного участка №117 Хабаровского края, на которой видно, что человек в военной форме заходит в кабинку для голосования, когда там находится другой избиратель. Секретарь комиссии Ольга Гребенщикова сказала «Голосу», что на их участке голосуют военные и они фотографируют друг друга, но делают это снаружи кабинки. Также, по словам Гребенщиковой, на участке есть военный, сидящий за отдельным столом и наблюдающий за голосованием.

Представители действующего главы региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта подали 19 жалоб в избирком края, сообщает Интерфакс.

«Жалобы касаются проведения незаконной агитации в пользу кандидата (от ЛДПР) Сергея Фургала как вчера в "день тишины", так и сегодня. Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей», — сообщили агентству в штабе Шпорта.

Ранее на «Карте нарушений на выборах», созданной движением в защиту прав избирателей «Голос», зафиксировали попытку подкупа избирателей в поддержку Фургала. Также избирательная комиссия Хабаровского края решила направить в управление МВД по региону материалы о незаконной агитации в пользу Фургала в «день тишины». 22 сентября в избирком поступили жалобы, которые касались, в частности, агитации, размещенной на большом экране на площади Ленина в Хабаровске и распространения печатной продукции в поддержку Фургала.

Напомним, в Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Фургалу на 0,19%. Второй тур выборов также проходит во Владимирской области.

В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.