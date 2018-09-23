Bloomberg рассказал о возвращении российскими бизнесменами активов в страну из-за санкций США

Российские бизнесмены возвращают некоторые из своих активов в страну из-за санкций США. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание подчеркивает, что бизнесмены с апреля 2018 года стараются сделать свои активы недоступными казначейству США, после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды в течение нескольких часов из-за попадания под санкции. Bloomberg пишет, что эта тенденция ускоряется из-за новых санкций, которые связаны с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году и отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным Bloomberg, большая часть негосударственных российских компаний, которые занимаются экспортом, положили свои средства в российские государственные банки, выведя их со счетов в США и Европе. Издание отмечает, что компании вынуждены сами принимать меры из-за отсутствия плана помощи со стороны правительства.

Напомним, в апреле США ввели санкции против 38 российских официальных лиц, бизнесменов и компаний. В список попали бизнесмены из «кремлевского списка» Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг.

Кроме того, санкционные меры коснулись главы Росгвардии Виктора Золотова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, МВД Владимира Колокольцева, секретаря Совбеза Николая Патрушева и другие.

Под санкциями оказались компании «Ренова», En+, «Рособоронэкспорт», «Газ», «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, а также NPV Engineering и другие.

В конце января Минфин США внес в «кремлевский доклад» имена 210 россиян. В документе оказалось все руководство российского правительства, администрации президента. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров и российских олигархов.

13 сентября, за два месяца до выборов в Конгресс, Трамп подписал акт, который позволяет вводить санкции за вмешательство в выборы в США. Санкции могут включать заморозку активов, ограничение на валютные операции, ограничение доступа к американским финансовым институтам и запрет гражданам США осуществлять инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы. Согласно документу, давать рекомендации и вводить дополнительные санкции также будут Госдепартамент и Минфин США.