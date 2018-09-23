Во Владимирской области членов избирательной комиссии с правом решающего голоса отказались допустить к работе

Во Владимирской области члена комиссии с правом совещательного голоса отказались пускать в помещение участковой избирательной комиссии (УИК) №217. Об этом сообщается на «Карте нарушений», созданной движением в защиту прав избирателей «Голос».

Это аргументировали тем, что партия «Яблоко», которая выписала направление, не прошла во второй тур выборов и в Законодательное собрание. В сообщении отмечается, что члена комиссии отказались регистрировать и по направлению от партии КПРФ. Комиссия УИК обещала рассмотреть жалобу по факту произошедшего после подписания итогового протокола.

«Голос» сообщил, что в Александровском районе Владимирской области от членов комиссий с правом совещательного голоса, которые были направлены кандидатом, потребовали копию его паспорта. Без этого их отказались допустить в комиссии.

Ранее наблюдатель на избирательном участке №426 во Владимире обнаружил пачку бюллетеней, находящихся вне сейфа.

Во Владимирской области 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре Светлана Орлова («Единая Россия»), которая является действующим губернатором области, набрала около 36,5% голосов, это примерно на 5% больше, чем кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Сипягин. Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае завершился.

В Республике Хакасия 23 сентября должен был состояться второй тур выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.