В крымском Армянске отменили введенный после выброса с химзавода режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в крымском городе Армянск и его окрестностях из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Василия Телиженко.

Он сообщил, что после снятия режима ЧС в Армянск начнут возвращать эвакуированных ранее детей. По словам Телиженко, они вернутся домой 24 и 25 сентября.

Оперативный штаб МЧС по ситуации в Армянске 21 сентября рекомендовал отменить режим ЧС, так как с 16 сентября превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не было зафиксировано.

Решение о введении в Армянске режима ЧС было принято 14 сентября. Основанием для этого стало то, что в атмосфере зафиксировали превышение вредных веществ в пятикратном размере.

С 24 августа жители Армянска начали массово жаловаться на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл дома и деревья. Некоторые сообщали о першении в горле и сыпи на коже. Детей из города эвакуировали.

Позднее власти приостановили работу армянского филиала «Титановых инвестиций», которые используют отстойник. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ с химического завода (ч. 1 ст. 247 УК РФ).