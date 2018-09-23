Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова допустила отмену результатов второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае, если информация о нарушениях подтвердится. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим. Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы (отмены – ред.) — столько усилий было предпринято, чтобы там все прошло нормально», — сказала Памфилова.

По данным ЦИК, после обработки более 35% бюллетеней, на выборах в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, он набирает почти 68% голосов. За его конкурента, кандидата от «Единой России» и действующего главу региона Вячеслава Шпорта проголосовали около 29,5% избирателей.

Ранее сообщалось о том, что предвыборные штабы обоих кандидатов подавали жалобы в связи с нарушениями во время голосования.

Результаты второго тура выборов отменили в Приморье по рекомендации ЦИК. «Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными», — заявила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

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В Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Фургалу на 0,19%. Второй тур выборов также проходит во Владимирской области.

В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.