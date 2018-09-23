В Москве задержали активистов «Другой России» во время акции рядом со зданием «СИБУР-Холдинга»

В Москве задержали активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» во время акции у здания нефтехимической компании «СИБУР-Холдинг». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на пресс-службу движения.

Представительница пресс-службы рассказала, что активисты около 12 часов дня по местному времени кидали в здание дымовые шашки, развернули баннер, а также разбросали листовки и зажгли пиротехнику. Отмечается, что среди задержанных есть один несовершеннолетний.

Активистов Михаила Акселя, Анну Щуку, Александра Рыбкина, Никиту Курбатова, Марата Салахиева, Романа Сорокина и несовершеннолетнего отвезли в отделение полиции по району Академический.

В группе «Другой России» «ВКонтакте» отмечается, что активистов доставили в отделение, что им вменяют, неизвестно.

«СИБУР-Холдинг» является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией. Она занимается производством и продажей на российском и международном рынках нефтехимической продукции.