Во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР

Во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае после обработки более 70% бюллетеней лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, Фургал набирает около 70% голосов, а его соперник, кандидат от «Единой России» и действующий глава региона Вячеслав Шпорт – около 28% голосов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены результатов губернаторских выборов в Хабаровском крае, если случаи нарушений подтвердятся. Предвыборные штабы обоих кандидатов подавали жалобы в связи с нарушениями во время голосования.

Напомним, в Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Фургалу на 0,19%. Второй тур выборов также проходит во Владимирской области.

В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.